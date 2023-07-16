Доказано, что эмбрионы "крадут" питательные вещества у матери

Генетический импринтинг — удивительное явление, проливающее свет на сложности и неравенство между генетическим вкладом матерей и отцов. Это селективное проявление наследственных генов, при котором одна копия гена заглушается, позволяя другой копии свободно проявлять свое влияние.

Фото: news.medsbla. com/medical-news/anatomy/the-developing-embryo-how-stem-cells-self-organize/

Битва за питательные вещества

Во время беременности между матерью и ребенком устанавливается хрупкий баланс между сотрудничеством и конфликтом. В то время как гены, унаследованные от отца, способствуют росту плода, гены, унаследованные от матери, стремятся его ограничить.

Распределение питательных веществ

Эксперименты на мышах, проведенные группой Лопес-Телло, позволили сделать интригующее открытие: Igf2, вырабатываемый в плацентарных клетках, повышает резистентность беременной матери к инсулину, тем самым направляя больше глюкозы к плоду. Благодаря этому механизму ткани матери не поглощают избыточное количество глюкозы, а в кровообращении появляется больше питательных веществ для передачи плоду.

Раскрытие тайн плаценты

Плацента, которую часто называют самым важным органом в организме, остается загадочной и малоизученной. Она служит местом выработки и функционирования различных гормонов, в том числе и Igf2. Несмотря на ее значимость, многие аспекты ее функций и механизмов остаются загадкой. Тем не менее, продолжающиеся исследования позволяют пролить свет на сложные аспекты работы этого жизненно важного органа и его роль в беременности.

Исследование было опубликовано в журнале Cell Metabolism.

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