Футуролог Кононов назвал главную угрозу искусственного интеллекта

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский миллиардер Илон Маск предупредил руководство Китая о возможных угрозах, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Он переживает, что создание сверхразумного ИИ в Китае может привести к захвату власти в стране.

Фото: publicdomainpictures.net

Подобные опасения Маска вызывают вопросы о проблемах, связанных с развитием ИИ, а также о возможных угрозах, с которыми мы уже сталкиваемся. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал футуролог Александр Кононов.

Кононов считает, что проблема заключается не столько в самом искусственном интеллекте, сколько в поведении людей, отвечающих за безопасность. Он отметил, что в условиях ультиматума "либо проблемы решаются, либо вы уволены", эти специалисты склонны замалчивать проблемы, с которыми они не могут справиться.

Кононов заявил, что возникновение угрозы ИИ-восстания связано с его использованием в военных целях. Он привёл пример, что если ИИ будет запрограммирован для победы над определённым врагом, то выход из-под контроля может привести к его борьбе против всего человечества. Кононов подчеркнул, что эту угрозу нельзя игнорировать, и отметил, что человечество не имеет гарантий того, что ИИ не решит уничтожить всё человечество.

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