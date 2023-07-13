В древнем городе Мексики обнаружены ножи для обрядов майя

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Мексиканского национального института антропологии и истории недавно сообщили испанскому информационному агентству EFE о том, что в древнем поселении Кулуба, расположенном в штате Юкатан (Мексика), они сделали удивительную находку. Коллекция из более чем десятка каменных ножей была обнаружена в непосредственной близости от алтаря, который, как предполагается, использовался для проведения жертвенных ритуалов.

Фото: pixabay.com

Раскрытие артефактов

В ходе раскопок в древнем городе майя ученые обнаружили в общей сложности 16 ножей. Три из них были изготовлены из кремня, а остальные 13 — из обсидиана, вулканического стекла естественного происхождения, известного своей остротой и прочностью.

Новые сведения о ритуальных практиках

Ножи были обнаружены на центральной площади Кулуба, что навело исследователей на мысль о том, что они предназначались для жертвоприношений. Однако при тщательном анализе выяснилось, что эти ножи никогда не использовались в ритуальных целях.

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