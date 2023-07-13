Появился способ омолодить клетки за неделю

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Гарвардского университета разработали инновационный подход к омоложению клеток. В отличие от традиционных методов, основанных на генной терапии, эта революционная методика основана на химическом подходе к перепрограммированию клеток.

Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/33786/

Смена парадигмы омоложения клеток

Гарвардские специалисты попытались омолодить клетки с помощью щадящего и осторожного процесса, поскольку резкая реверсия может представлять значительную опасность.

Технология основана на перепрограммировании взрослых клеток в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки.

Перспективная альтернатива генной терапии

Авторы исследования рассчитывают, что этот новый метод станет революционной химической альтернативой генной терапии и значительно продвинет вперед лечение возрастных заболеваний, сообщает журнал EurekAlert.

Обращение старения вспять

По мнению исследователей, теперь есть шанс не только замедлить старение, но и полностью обратить его вспять. Этот прорыв имеет огромный потенциал для преобразования области регенеративной медицины и повышения качества жизни огромного количества людей.

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