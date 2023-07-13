Исследователи из Гарвардского университета разработали инновационный подход к омоложению клеток. В отличие от традиционных методов, основанных на генной терапии, эта революционная методика основана на химическом подходе к перепрограммированию клеток.
Гарвардские специалисты попытались омолодить клетки с помощью щадящего и осторожного процесса, поскольку резкая реверсия может представлять значительную опасность.
Технология основана на перепрограммировании взрослых клеток в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки.
Авторы исследования рассчитывают, что этот новый метод станет революционной химической альтернативой генной терапии и значительно продвинет вперед лечение возрастных заболеваний, сообщает журнал EurekAlert.
По мнению исследователей, теперь есть шанс не только замедлить старение, но и полностью обратить его вспять. Этот прорыв имеет огромный потенциал для преобразования области регенеративной медицины и повышения качества жизни огромного количества людей.
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