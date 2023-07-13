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ТАСС: учёные-геологи нашли в Канаде "эпицентр" новой эпохи на Земле

1:35
Наука

Учёные из разных стран активно работают над определением новой геологической эпохи, названной антропоценом. Она символизирует период, когда влияние человеческой деятельности на глобальные экосистемы стало существенным. Согласно заявлениям исследователей, "эпицентром" этой новой эпохи является озеро Кроуфорд в Канаде. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Саутгемптонского университета.

ТАСС: учёные-геологи нашли в Канаде "эпицентр" новой эпохи на Земле
Фото: pixabay.com

Для оценки влияния человека на природу учёные-геологи изучили 12 природных объектов, включая торфяное болото в Польше, ледяной покров в Антарктиде, коралловый риф в Австралии и озеро Кроуфорд. Анализ слоёв осадка водоёма показал глубокие изменения в химическом составе, которые связаны с деятельностью людей. Исследователи считают их официальными маркерами начала новой эпохи.

"Присутствие плутония в годичных прослойках отложений на дне озера Кроуфорд является чётким индикатором того, когда человечество начало доминировать на Земле и оставило глобальный след на планете", — сообщают исследователи.

Также в отложениях обнаружены следы микропластика, золы от угольных электростанций, бетона и высокие концентрации тяжёлых металлов.

Некоторые исследователи считают, что Земля уже не сможет вернуться к своему прежнему состоянию, и потребуются тысячелетия, чтобы скомпенсировать эти изменения, вызванные выбросами парниковых газов и другими негативными воздействиями.

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Прогулка на озере Кроуфорд, Милтон, Онтарио.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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