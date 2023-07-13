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На раскопках Старой Руссы нашли берестяную грамоту XII века

1:00
Наука

Молодые археологи, проводящие практику на раскопках Старой Руссы в Пятницком, обнаружили свернутую берестяную грамоту. Новость о находке была сообщена студенткой первого курса НовГУ, Елизаветой Голущак, изучающей "Историю России и археологию", сообщает argumenti.ru.

На раскопках Старой Руссы нашли берестяную грамоту XII века
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эта грамота является 57-й, найденной во время второй фазы раскопок в Пятницком, и третьей в текущем сезоне. Исследования на данный момент сфокусированы на слоях, относящихся ко второй половине XII века, однако грамота была обнаружена в слое, связанном с дренажными траншеями, что может указывать на более ранний период.

Обнаружение этой находки вызвало сильные эмоции у всех, работающих на раскопке. Все с нетерпением ожидают дальнейших исследований и расшифровки, которые, возможно, приоткроют завесу над историей или повседневными делами XII века.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
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