Археологи в Бразилии нашли артефакты возрастом в 25 тысяч лет

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В ходе исследования в пещерах Санта-Элина в центральной части Бразилии команда археологов обнаружила артефакты, которые не укладываются в общепринятую теорию заселения территории Южной Америки. Новые находки имеют возраст не менее 25 тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B, краткий обзор статьи представлен на страницах Live Science.

Фото: livescience.com

Это открытие может заставить учёных пересмотреть теорию, касающуюся первоначального заселения Южной Америки. До настоящего времени считалось, что люди прибыли на эту территорию около 10-12 тысяч лет назад. Однако возраст новых находок превышает эту дату в два раза.

Одним из интересных артефактов, найденных в пещерах Санта-Элина, являются останки вымершего гигантского ленивца. Речь идёт о костных отложениях, известных как остеодермы, которые образовывали своего рода панцирь на коже этих животных. Подобная защита сейчас присутствует у броненосцев или крокодилов. При анализе костей археологи обнаружили следы обработки инструментами, включая маленькие отверстия. Кроме того, на месте исследования найдены каменные орудия.

Поверхность костей ленивца была тщательно отполирована. В своём исследовании исследователи детально описывают эти артефакты, уделяя особое внимание следам обработки. Они доказывают, что крошечные отверстия не могли образоваться естественным образом. Это имеет важное значение, поскольку анализ артефактов показал, что они были созданы 25-27 тысяч лет назад. Это находится в противоречии с общепринятой теорией о появлении человека на территории современной Бразилии.

Теперь учёным удалось обнаружить предметы, которые могли быть созданы только человеком. С помощью новейшего оборудования зафиксированы следы надрезов, сделанных каменными орудиями, а также царапины на артефактах.

"Наши наблюдения показывают, что эти три остеодермы были превращены людьми в артефакты, возможно, это были личные украшения", — пишут исследователи в своей статье.

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