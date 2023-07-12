2023 год станет самый жарким за всю историю наблюдений

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Глобальное потепление стало актуальной проблемой в середине 1970-х годов, когда рост средней глобальной температуры поверхности превысил естественные колебания. Начиная с 1960-х годов каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего, а 2010-е годы стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Однако ежегодные колебания все еще возможны.

Фото: NASA

Роль Эль-Ниньо и изменения климата

Несмотря на неумолимый и предсказуемый характер антропогенного изменения климата, его последствия могут иногда маскироваться локальными погодными явлениями и естественными колебаниями, происходящими в межгодовом или декадном масштабе, в частности, связанными с Эль-Ниньо.

Сочетание десятилетней изменчивости и тенденции к потеплению, вызванной увеличением выбросов парниковых газов, формирует температурный рекорд, скорее напоминающий лестницу, а не устойчивое восхождение.

Прогнозы на будущее и растущая озабоченность

С появлением на горизонте нового явления Эль-Ниньо появляются предположения о следующей ступеньке на лестнице потепления. Уже в 2023 г. температура поверхности моря в апреле достигла максимальных значений, превысив предыдущие рекорды на 0,2℃.

Ожидается, что 2023 год, скорее всего, станет самым теплым за всю историю наблюдений. Более того, поскольку во время явлений Эль-Ниньо пик температуры поверхности моря приходится на декабрь, наибольшее влияние они оказывают в последующие два месяца. Это задает траекторию для 2024 г., который поднимется по лестнице на следующую ступень, потенциально превысив 1,4℃ над доиндустриальным уровнем, с частым превышением порога в 1,5℃. Об этом сообщает издание The Conversation.

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