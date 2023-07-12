Учёные открыли экологичный способ производства обезболивающих

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В стремлении снизить зависимость от ископаемого топлива крайне важно изучить альтернативные источники получения распространенных лекарств. Последние научные достижения показали, что ацетаминофен (известный также как парацетамол) и ибупрофен, два известных обезболивающих средства, могут быть получены из соединения, содержащегося в хвое. Это соединение, известное как β-пинен, легкодоступно в качестве побочного продукта бумажной промышленности, что делает его устойчивой альтернативой химическим веществам на основе нефти.

Фото: pixabay.com

Проблемы и перспективы

Несмотря на перспективность метода, для его внедрения в промышленном масштабе требуется дальнейшая разработка. Кроме того, нынешний процесс с использованием скипидара может оказаться более дорогостоящим, чем традиционные методы, основанные на использовании сырой нефти. Однако дальнейшие усовершенствования и инновации могут решить эти проблемы.

Потребность в альтернативных ресурсах

В долгосрочной перспективе истощение запасов ископаемого топлива приводит к необходимости перехода на альтернативные ресурсы. Использование нефти для производства фармацевтической продукции нерационально и наносит вред окружающей среде. Это не только приводит к увеличению выбросов CO2, но и связано с нестабильностью цен на нефть. Зависимость от стран, обладающих значительными запасами нефти, ставит нас в зависимость от геополитических факторов, делая процессы на основе нефти все более дорогостоящими и ненадежными.

Исследование по использованию скипидара в качестве экологически чистого источника обезболивающих и других химических веществ было опубликовано в журнале ChemSusChem.

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