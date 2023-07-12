Бег босиком может иметь опасные последствия

В последние годы наблюдается повальное увлечение всем "натуральным", что привело к всплеску популярности босоногого бега. Однако исследователи-ортопеды предупреждают, что эта модная практика далеко не так безобидна и может спровоцировать различные серьезные заболевания.

Фото: running101.co. uk/wp-content/uploads/2022/02/woman-running-in-the-wind.jpg

Растущая тенденция босоногого бега

По данным журнала Revista Espanola de Podologia, растущая тенденция "возвращения к более естественной походке" таит в себе множество рисков. И дело не только в том, что земля сейчас менее чистая, чем сотни и тысячи лет назад. Еще важнее то, что в траве таятся такие скрытые опасности, как колючки, порезы от осколков стекла и металла, клещи. Однако есть и более серьезные риски.

Потенциальные риски и проблемы со здоровьем

Обширные исследования, проведенные Ridgewood Orthopedic Group, проливают свет на потенциальную опасность босоногого бега, в частности, на его связь с такими серьезными заболеваниями стопы, как тендинит, стрессовые переломы и повреждение плантарной фасции.

Специалисты объясняют, что за тысячи лет использования обуви наши стопы, в частности подошвы, адаптировались к такому стилю ходьбы, что привело к анатомическим изменениям. При беге в обуви точка соприкосновения с землей находится ближе к пятке. Однако при переходе на босоногий бег эта точка смещается в сторону средней и передней части стопы. Такой дисбаланс приводит к чрезмерному напряжению и деформации мышц и костей стопы, что вызывает различные болезненные состояния.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Смертельный бег. Если любишь бегать по утрам посмотри это видео два раза, а потом беги если захочешь