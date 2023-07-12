Учёные обнаружили опасность диеты для организма

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда вы садитесь на диету, ваша цель, как правило, состоит в том, чтобы сбросить лишний жир. Однако важно понимать, что вместе с жиром вы можете потерять и мышечную массу. Это имеет далеко идущие последствия не только для физической формы и силы, но и для метаболизма.

Фото: pixabay. com

Роль дефицита калорий в снижении веса

Для эффективного снижения веса необходимо создать дефицит калорий. Это означает потребление меньшего количества калорий, чем требуется организму, или занятие физическими упражнениями, которые сжигают больше калорий, чем расходуется.

Истощение гликогена и вес воды

В первые дни дефицита калорий организм расходует запасы гликогена для получения энергии. Гликоген — это форма глюкозы, получаемая из потребляемых углеводов. Поскольку углеводы связываются с водой, запасы гликогена приводят к задержке воды в мышцах. Следовательно, при использовании запасов гликогена из организма выделяется значительное количество воды. Это явление часто называют "водяным весом", что объясняет, почему в начале диеты может наблюдаться значительная потеря веса.

Роль жирового метаболизма

Поскольку запасы гликогена ограничены, то после их истощения организм обращается к жиру как источнику энергии. Жир метаболизируется для получения энергии, необходимой для жизнедеятельности организма. Однако важно отметить, что не все ткани могут использовать жир для получения энергии, в том числе и мозг. Поэтому для получения глюкозы организм прибегает к разрушению мышечной ткани, что приводит к потере мышечной массы.

Устранение других метаболических изменений

Даже если во время снижения веса принимаются меры по предотвращению потери мышечной массы, происходят другие метаболические изменения, которые могут способствовать повторному набору веса. К ним относятся изменение скорости метаболизма (минимального количества калорий, необходимого организму для выполнения основных функций), повышение аппетита и чувство голода.

Поэтому, стремясь к снижению веса, необходимо уделять первостепенное внимание устойчивости диеты и изменению образа жизни. Чем легче поддерживать эти изменения, тем больше шансов успешно удерживать вес в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает издание The Conversation.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

💊 ТОП-3 ОПАСНЫЕ ДИЕТЫ. КАК НЕЛЬЗЯ ХУДЕТЬ. ПРАВИЛА СНИЖЕНИЯ ВЕСА. Врач эндокринолог Ольга Павлова.