Когда вы садитесь на диету, ваша цель, как правило, состоит в том, чтобы сбросить лишний жир. Однако важно понимать, что вместе с жиром вы можете потерять и мышечную массу. Это имеет далеко идущие последствия не только для физической формы и силы, но и для метаболизма.
Для эффективного снижения веса необходимо создать дефицит калорий. Это означает потребление меньшего количества калорий, чем требуется организму, или занятие физическими упражнениями, которые сжигают больше калорий, чем расходуется.
В первые дни дефицита калорий организм расходует запасы гликогена для получения энергии. Гликоген — это форма глюкозы, получаемая из потребляемых углеводов. Поскольку углеводы связываются с водой, запасы гликогена приводят к задержке воды в мышцах. Следовательно, при использовании запасов гликогена из организма выделяется значительное количество воды. Это явление часто называют "водяным весом", что объясняет, почему в начале диеты может наблюдаться значительная потеря веса.
Поскольку запасы гликогена ограничены, то после их истощения организм обращается к жиру как источнику энергии. Жир метаболизируется для получения энергии, необходимой для жизнедеятельности организма. Однако важно отметить, что не все ткани могут использовать жир для получения энергии, в том числе и мозг. Поэтому для получения глюкозы организм прибегает к разрушению мышечной ткани, что приводит к потере мышечной массы.
Даже если во время снижения веса принимаются меры по предотвращению потери мышечной массы, происходят другие метаболические изменения, которые могут способствовать повторному набору веса. К ним относятся изменение скорости метаболизма (минимального количества калорий, необходимого организму для выполнения основных функций), повышение аппетита и чувство голода.
Поэтому, стремясь к снижению веса, необходимо уделять первостепенное внимание устойчивости диеты и изменению образа жизни. Чем легче поддерживать эти изменения, тем больше шансов успешно удерживать вес в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает издание The Conversation.
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