Группа учёных из Центра характеристики и обработки материалов Джона Хопкинса, провела исследование Кровавого водопада, который находится на леднике Тейлора в Антарктиде, чтобы определить причину его красного оттенка. Об этом сообщает Frontiers.
В составе воды эксперты обнаружили высокую концентрацию железосодержащих наносфер с уникальными свойствами. Они становятся красными при окислении. Ранее было предположение, что причиной окрашивания воды является оксид железа, имеющий насыщенную красную окраску.
Оказалось, что красная вода поступает в водопад из солёного озера, существовавшего во льду примерно от 1,5 до 4 миллионов лет.
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