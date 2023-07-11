Назван лучший в России мобильный оператор по скорости интернета

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Пресс-служба "МегаФона", ссылаясь на данные международной компании Ookla, сообщила, что оператор сохранил лидерство по скорости мобильного интернета и покрытию сети в 2023 году.

Фото: Fotodom.ru

Скорость мобильного интернета

Согласно статистике, основанной на замерах скорости, проведенных абонентами всех операторов с помощью приложения Speedtest, "МегаФон" седьмой год подряд сохраняет лидерство по скорости мобильного Интернета. Данные получены на основе 5 млн. измерений, проведенных с 1 млн. устройств по всей России. Средняя скорость загрузки данных составила 29,34 Мбит/с, а выгрузки — 9,71 Мбит/с.

Покрытие сети

Для оценки качества покрытия сети по России вся территория, на которой есть мобильная связь, была разбита на участки размером 100х100 метров. На каждом участке изучалось наличие и качество услуг оператора. В анализ было включено более 3,2 млрд. измерений с 2 млн. устройств. Второй год подряд "МегаФон" занимает первое место по покрытию сети.

Приверженность качеству и развитию инфраструктуры

В прошедшем году, в условиях продолжающегося роста потребления данных, "МегаФон" активно работал над улучшением качества своей сети. В настоящее время средняя скорость загрузки данных, доступная абонентам "МегаФона", на 20% выше, чем у ближайшего конкурента. Компания не только расширяет зону покрытия, в том числе в регионах и небольших городах, но и повышает эффективность существующей инфраструктуры.

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