Роботы заявили, что будут управлять миром эффективнее человека

Группа роботов-гуманоидов с поддержкой искусственного интеллекта, собравшаяся на двухдневном Глобальном саммите ООН "ИИ во благо" в Женеве, выразила уверенность в том, что со временем они смогут управлять миром более эффективно, чем человек. Однако социальные роботы также призвали проявлять осторожность в вопросе полного использования стремительно развивающегося потенциала искусственного интеллекта, признав, что в настоящее время они не могут полностью понять человеческие эмоции.

Фото: Pravda.ru

Использование возможностей искусственного интеллекта

Саммит собрал около 3 тыс. экспертов в этой области, чтобы обсудить возможности использования искусственного интеллекта для решения наиболее актуальных мировых проблем, таких как изменение климата, голод и социальное обеспечение. В рамках этого мероприятия мир стал свидетелем первой в истории пресс-конференции, которую вели гуманоидные социальные роботы с искусственным интеллектом, что стало революционным моментом в истории.

Потенциал человекоподобных роботов

На вопрос о том, могут ли человекоподобные роботы быть превосходными лидерами в силу отсутствия у них способности к ошибкам, София, разработанная компанией Hanson Robotics, высказала однозначное мнение. Она заявила:

"Гуманоидные роботы способны руководить с большей эффективностью и результативностью, чем человеческие лидеры. В отличие от людей, мы свободны от предвзятости и эмоций, которые часто мешают принятию решений. Кроме того, мы можем быстро обрабатывать огромные объемы данных и принимать взвешенные решения. В то время как искусственный интеллект может предоставить объективные данные, человек вносит свой эмоциональный и творческий вклад в принятие оптимальных решений. Вместе мы можем достичь удивительных результатов".

Баланс между преимуществами и рисками ИИ

Технологическое агентство ООН ITU, организовавшее саммит, созвало мероприятие с целью обсудить потенциальные риски, связанные с ИИ, в том числе возможность массового перемещения рабочих мест, возникновения социальных беспорядков, геополитической нестабильности и экономического неравенства. Амека, человекоподобный робот, обладающий высокореалистичным искусственным интеллектом, подчеркнул, что результат будет зависеть от того, как будет применяться ИИ.

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