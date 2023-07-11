Подземные ландшафты городов испытывают повышение температуры, что приводит к их разбуханию и сжатию, оказывающим нагрузку на расположенные над ними здания. В недавнем исследовании это явление было названо "тихой опасностью" с серьезными последствиями.
В исследовании, проведенном Северо-Западным университетом, изучались подземные температуры в чикагском районе, известном своими высотными и другими зданиями. В результате исследования выяснилось, что температура под землей на 10 градусов выше, чем в близлежащем парке. Кроме того, температура воздуха в подземных сооружениях была на 25 градусов выше, чем на незастроенной территории. Исследователи собрали данные со 150 беспроводных температурных датчиков, установленных по всему Чикаго в течение трех лет, и с помощью компьютерного моделирования экстраполировали полученные результаты.
Ведущий исследователь Алессандро Ротта Лориа из Северо-Западного университета поясняет:
"Если вспомнить подвалы, паркинги, туннели и поезда, то все эти объекты постоянно излучают тепло. В целом в городах теплее, чем в сельской местности, поскольку строительные материалы периодически задерживают тепло, полученное в результате деятельности человека и солнечной радиации, а затем выбрасывают его в атмосферу. Этот процесс изучается уже несколько десятилетий. Теперь мы рассматриваем его подповерхностный аналог, который в основном обусловлен антропогенной деятельностью".
Постепенное воздействие этого сдвига городского грунта может и не быть сразу катастрофическим. Однако Ротта Лориа подчеркивает, что подземные изменения климата представляют собой "тихую опасность", которая в конечном итоге приведет к трещинам в фундаменте и структурным нагрузкам, превышающим возможности зданий, особенно старых построек из камня и кирпича, встречающихся в европейских городах. Даже относительно современные здания находятся в зоне риска, поскольку они не проектировались с учетом подземных климатических изменений.
Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Engineering.
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