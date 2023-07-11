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Учёные из СГУ нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной для россиян

2:42
Наука

Учёные из Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) разработали метод точного и быстрого контроля концентрации одного из важнейших препаратов для химиотерапии рака. Этот способ, ориентированный на потребности российской медицины, может сделать терапию более безопасной, доступной и экономически эффективной. Результаты исследования опубликованы в журнале Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

Учёные из СГУ нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной для россиян
Фото: https://pbs.twimg.com/

Учёные отмечают, что оперативное определение концентрации препаратов в организме является крайне важным в клинической практике на всех этапах лечения. Это необходимо для поддержания требуемой терапевтической дозы и оценки распределения лекарства в тканях.

В настоящее время для решения этой задачи используются методы, требующие сложной подготовки образцов и дорогостоящего оборудования. Однако такие способы не пригодны для массового использования, что затрудняет своевременное оказание помощи. Учёные из СГУ создали метод, который позволяет быстро и точно оценить концентрацию митоксантрона. Это препарат, широко применяемый для химиотерапии различных видов онкологических заболеваний.

Новый подход позволяет с помощью квантовых точек определять концентрацию лекарственного средства на уровне нанограмм. Этот метод считается сопоставимым с наиболее распространёнными аналогами, используемыми сегодня. Учёные отмечают, что данный подход ориентирован на использование отечественного оборудования и может быть освоен сотрудниками базовых лабораторий медицинских учреждений.

"Квантовые точки — полупроводниковые нанокристаллы сложного состава, цветность излучения которых регулируется с большой точностью. Мы показали, что наши квантовые точки меняют яркость свечения при контакте с митоксантроном, причём интенсивность изменения зависит от концентрации препарата", — сообщила научный сотрудник Института химии СГУ Екатерина Мордовина.

Предложенный метод будет более эффективным при проведении большого количества анализов, чем существующие аналоги. Применение этой технологии позволит снизить затраты на терапию в десятки раз.

В исследовании принимали участие специалисты из клиники профпатологии и гематологии СГМУ им. В. И. Разумовского. В дальнейшем коллектив планирует протестировать полученные результаты на пациентах, проходящих химиотерапию.

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Как избежать онкологии?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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