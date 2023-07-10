AT: археологи нашли храм со "входом" в загробный мир под руинами древнего города Митла

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

На территории древнего города Митла в Мексике археологи из нескольких стран нашли руины древнего подземного храма, в котором была дверь, считающаяся вратами в загробный мир. Об этом пишет издание Ars Technica.

Фото: pixabay.com

Исследователи провели сканирование местности с помощью георадара, электротомографии и сейсмошумовой томографии.

Учёные предположили, что подходящим местом для поиска подземного храма, который фигурировал в описаниях священника по имени Франсиско де Бургоа, являются расположенные на территории Митлы пять отдельных групп одноэтажных прямоугольных зданий с прямоугольными дверями.

По описаниям Бургоа, дверь в пещеру, использовавшуюся для погребения тел великих лордов и вождей, павших в бою, считали входом в загробный мир.

Археологи смогли подтвердить наличие большой пустоты под главным алтарём церкви Сан-Пабло, которая, казалось, соединяется с другой пустотой к северу от церкви, говорится в статье.

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