Смертельный для человека патоген был обнаружен у собак

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе недавнего исследования, проведенного учеными из Университета Макмастера в Канаде, выяснилось, что бездомные собаки представляют собой многочисленные опасности для людей. К списку опасностей добавляется наличие смертельно опасного грибка, который прячется в ушах животных.

Фото: takprosto.cc/

Согласно журналу Journal of Fungi, канадские эксперты сосредоточили свои исследования на патогенном микроорганизме, известном как Candida auris. Этот грибок не только очень опасен сам по себе, но и обладает высокой устойчивостью к лекарственным препаратам. Патоген был выделен из ушных каналов бездомных собак.

Candida auris — это уникальный вид дрожжей, который вызывает тяжелые инфекции. По статистике, каждый третий инфицированный пациент погибает от этой болезни.

Бездомные собаки

Исследователи из Университета Макмастера определили, что бездомные собаки являются носителями этого опасного патогена. Ушные мазки были взяты у более чем 80 собак, содержащихся в приютах, причем половина из них находилась в реанимации из-за хронических заболеваний кожи. Шокирующе, но Candida auris была обнаружена в ушах четырех из этих собак.

Еще один тревожный аспект этого грибка — его высокий контагиозный потенциал, поскольку он может быстро распространяться от человека к человеку. Однако точные механизмы передачи грибка от собак к человеку остаются неясными, что требует дальнейших исследований. Кроме того, важно определить, как заражаются сами собаки.

Влияние на здоровье человека

Инфекции Candida auris у людей могут привести к тяжелым последствиям. Смертность достигает одного из трех инфицированных, поэтому крайне важно срочно решить эту проблему. Выявив роль бездомных собак в цикле передачи инфекции, исследователи смогут снизить риски, связанные с этим смертельно опасным грибком.

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