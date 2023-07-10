Science Norway: норвежец нашёл захоронение викингов на заднем дворе

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе удивительного открытия местный житель на юге Норвегии наткнулся на древнее захоронение, считающееся последним пристанищем викингов. Могила, возраст которой оценивается примерно в 1100 лет, была случайно обнаружена во время раскопок на заднем дворе дома.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Взгляд в прошлое

На месте захоронения были обнаружены интригующие артефакты, в частности, ржавый стальной меч, расчлененный на две части. Изучив рукоять меча, исследователи смогли отнести захоронение к эпохе викингов, а именно к периоду между 800 и 900 годами нашей эры. Наряду с фрагментированным мечом в могиле были найдены и другие значимые предметы, включая копье, которое, возможно, использовалось для конного боя, стеклянные бусы, пряжку для ремня, украшенную золотом, и бронзовую брошь. Примечательно, что в погребальной камере не было обнаружено останков людей или животных. Об этом сообщает Science Norway.

Беспрецедентные находки в местном регионе

Местные археологи подчеркивают, что до этой находки в этом районе никогда не находили артефактов викингов. Однако в 1930-х годах на соседней ферме, недалеко от нынешней находки, был раскопан курган, содержащий оружие викингов — меч, копье, бусы и уздечку. Пока еще рано устанавливать окончательную связь между этими двумя захоронениями, но исследователи очарованы близостью этих мест и наличием удивительно похожих предметов.

Разгадка тайн

Эти недавние находки позволяют заглянуть в древнюю цивилизацию викингов, которая когда-то процветала в Норвегии. Археологи и историки с воодушевлением изучают возможные связи между местами захоронений и разгадывают тайны, окружавшие этих воинов-викингов. Благодаря тщательному изучению и анализу найденных артефактов они надеются получить более глубокое представление о жизни, обычаях и ритуалах этих бесстрашных воинов прошлого.

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