Антропологи из США нашли доказательства каннибализма среди древних людей

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские антропологи обнаружили старейшие свидетельства того, что предки человека употребляли в пищу своих сородичей. В опубликованной работе описывается находка кости древнего предка возрастом около 1,5 миллиона лет, на которой найдены следы срезов, сделанных каменным орудием, а не зубами хищника. Учёные предполагают, что наиболее очевидным объяснением этого факта является наличие каннибализма, пишет Scientific Reports.

Фото: www.stoplusjednicka.ru

Остатки найдены в местности Кооби-Фора в Кении. Исследователи утверждают, что имеющаяся информация свидетельствует о том, что представители гомининов начали употреблять пищу, состоящую из других гомининов, как минимум 1,45 миллиона лет назад.

Эксперты также указывают на другие примеры использования представителями различных видов вида человека в качестве пищи. Однако данное находка подтверждает, что родственники нашего вида начали применять каннибализм для выживания значительно раньше, чем предполагалось ранее.

Мнения среди научного сообщества разделились в отношении выводов американских исследователей. Некоторые антропологи считают представленные доказательства недостаточно убедительными, в то время как другие соглашаются с ними.

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