РИА Новости: развеяны мифы вокруг одной из самых загадочных рыб

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В научных кругах всё чаще обсуждаются вопросы о том, как морские животные могут дышать воздухом, имея только жабры в своей дыхательной системе. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Shutterstock

Первые упоминания о рыбах, способных обитать на суше, были найдены у древнегреческих авторов. В конце 18-го века натуралист Маркус Блох обнаружил новый вид животных с панцирем, которые получили название "рыба-черепаха".

Дагоберт Карл Дальдорф из Москвы изобразил на своих рисунках окуня, который сумел забраться на пальму, растущую возле пруда. Возникли предположения о том, что эта рыба питается соком или вином пальмы. Учёные долгое время наблюдали за этим животным, но так и не увидели, как оно забирается на дерево.

"Недостоверные данные и ошибки иногда играют положительную роль. Слухи, сопровождающие отчёты о рыбах, путешествующих по земле и взбирающихся на деревья, стимулировали учёных изучать эти необычные существа", — отмечают биологи.

На сегодняшний день в науке известны рыбы, способные дышать воздухом, такие как анабас и рыба-ползун. Они обитают в тропических районах. Анабасы откладывают икру на суше во время дождей, а их личинки расползаются по суше после вылупления.

Учёные считают, что такое поведение данных животных помогает им выжить и обеспечивает безопасность для их икры. На суше они защищают своё потомство от хищников и живут без конкуренции, что типично для тропиков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Про рыбу анабас