ESA — Европейское космическое агентство запустило "тепловизор молний" — Lightning Imager.
Его установили на метеоспутнике Meteosat для обнаружения молний и грозовой активности в Европе и Африке.
Первый ролик показывает завораживающие природные катаклизмы над Африкой и Атлантикой, пишет newizv.ru.
Выпущенные ролики — анимация, которая демонстрирует грозовую активность. Наиболее увлекательное видео снято над Центральной Африкой — одним из самых богатых на молнии районов на планете. Двухминутный ролик "спрессовали" в себя информацию за пять дней.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.