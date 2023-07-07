Астрономы выложили спутниковое видео с бушующими над планетой грозами

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

ESA — Европейское космическое агентство запустило "тепловизор молний" — Lightning Imager.

Фото: Вадим Савицкий

Его установили на метеоспутнике Meteosat для обнаружения молний и грозовой активности в Европе и Африке.

Первый ролик показывает завораживающие природные катаклизмы над Африкой и Атлантикой, пишет newizv.ru.

Выпущенные ролики — анимация, которая демонстрирует грозовую активность. Наиболее увлекательное видео снято над Центральной Африкой — одним из самых богатых на молнии районов на планете. Двухминутный ролик "спрессовали" в себя информацию за пять дней.

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Астрономы ESA выложили спутниковое видео с бушующими над Землей грозами