Токийский университет нашёл эффективный способ борьбы с комарами

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных из Токийского университета в Японии разработала спрей с поверхностно-активным веществом (ПАВ), предназначенный для борьбы с комарами. Полученные результаты были опубликованы в журнале New Atlas.

Фото: pixabay.com

Проведённое исследование показало эффективность средства с ПАВ. Спрей наносится на тела и крылья комаров для их увлажнения. ПАВ — это основной компонент, который отвечает за очищение и пенообразование.

В ходе экспериментов учёные наблюдали, как комары падали из-за влажных крыльев и становились неподвижными. Кроме того, средство блокировал дыхательные отверстия насекомых, что приводило к их гибели от недостатка кислорода.

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