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Учёные из Китая изобрели способ борьбы раковыми бактериями

2:05
Наука

В исследовании, опубликованном в престижном журнале Nature Communications, ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий в Китае предложили революционную технологию использования акустического пинцета для манипулирования бактериями.

Учёные из Китая изобрели способ борьбы раковыми бактериями
Фото: Fotodom. ru

Сила акустического пинцета

Акустический пинцет стал ценным инструментом для ученых и исследователей благодаря своей способности манипулировать клетками на микроскопическом уровне. Традиционные методы манипулирования клетками часто сталкиваются с трудностями из-за малого размера клеток и их сходства с окружающей средой. Однако уникальные свойства звуковых волн обеспечивают эффективное решение для преодоления этих препятствий.

Генетическая модификация для усиления реакции

В своем исследовании ученые использовали методы генетической модификации для создания специализированных бактерий, способных генерировать небольшие газовые пузырьки в своих клеточных структурах. Было обнаружено, что наличие этих газовых пузырьков значительно усиливает реакцию бактерий на звуковые волны. Используя фазированную решетку, исследователи успешно собрали эти модифицированные бактерии в кластеры и манипулировали ими как в контролируемых лабораторных условиях, так и внутри живых организмов с помощью звуковых лучей с электронным управлением. Этот позволило точно доставлять бактерии в кровеносную систему живых мышей, создавая поток бактерий по требованию.

Достижения в области сбора опухолей

Одним из наиболее заметных результатов исследования стало повышение эффективности сбора бактерий в опухолях при использовании этой технологии. Используя акустический пинцет, исследователи добились превосходной скорости сбора бактерий, что произвело революцию в области анализа и лечения опухолей. Возможность более эффективного сбора бактерий из опухолей открывает новые возможности для изучения микросреды опухоли и разработки целевых методов лечения.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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