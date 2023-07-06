В исследовании, опубликованном в престижном журнале Nature Communications, ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий в Китае предложили революционную технологию использования акустического пинцета для манипулирования бактериями.
Акустический пинцет стал ценным инструментом для ученых и исследователей благодаря своей способности манипулировать клетками на микроскопическом уровне. Традиционные методы манипулирования клетками часто сталкиваются с трудностями из-за малого размера клеток и их сходства с окружающей средой. Однако уникальные свойства звуковых волн обеспечивают эффективное решение для преодоления этих препятствий.
В своем исследовании ученые использовали методы генетической модификации для создания специализированных бактерий, способных генерировать небольшие газовые пузырьки в своих клеточных структурах. Было обнаружено, что наличие этих газовых пузырьков значительно усиливает реакцию бактерий на звуковые волны. Используя фазированную решетку, исследователи успешно собрали эти модифицированные бактерии в кластеры и манипулировали ими как в контролируемых лабораторных условиях, так и внутри живых организмов с помощью звуковых лучей с электронным управлением. Этот позволило точно доставлять бактерии в кровеносную систему живых мышей, создавая поток бактерий по требованию.
Одним из наиболее заметных результатов исследования стало повышение эффективности сбора бактерий в опухолях при использовании этой технологии. Используя акустический пинцет, исследователи добились превосходной скорости сбора бактерий, что произвело революцию в области анализа и лечения опухолей. Возможность более эффективного сбора бактерий из опухолей открывает новые возможности для изучения микросреды опухоли и разработки целевых методов лечения.
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