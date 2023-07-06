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Защита теплицы: учёные создали дрона-убийцу насекомых

2:46
Наука

Растения, выращиваемые в теплицах, не застрахованы от угрозы летающих насекомых, как и их собратья в открытом грунте. Однако новаторское решение под названием PATS (Pest Autonomous Termination System) революционизирует борьбу с вредителями в теплицах. Разработанная компанией, являющейся подразделением Университета Вагенингена, PATS использует инновационную технологию, в которой задействованы небольшие дроны для эффективного уничтожения этих насекомых в воздухе.

Защита теплицы: учёные создали дрона-убийцу насекомых
Фото: assets.newatlas. com/dims4/default/47eda9e/2147483647/strip/true/crop/705x470+0+0/resize/800x533!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fnewatlas-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fa3%2Fed%2Fd96c52a2493e96914c89f64f2dad%2Ff4ca14-7a237a2a074645cab3513d4359f5c20c-mv2.jpeg

Представляем PATS: Двухкомпонентная система

Система PATS состоит из двух основных компонентов: PATS-C и PATS-X. Давайте рассмотрим, как каждая часть вносит свой вклад в общую эффективность этой замечательной системы.

PATS-C

В основе PATS-C лежат подключенные к интернету модули инфракрасных камер, стратегически расположенные по всей теплице. Эти модули предназначены для обнаружения и идентификации любых летающих насекомых, которые попадают в воздушное пространство над растениями. Передовые алгоритмы на основе искусственного интеллекта, встроенные в систему, анализируют такие факторы, как частота ударов крыльев и размер, чтобы точно определить вид насекомого.

Если насекомое признано полезным видом, например, пчелой, ему разрешается продолжать выполнять свою важную роль в опылении. Однако если оно признано вредным насекомым, система начинает действовать.

PATS-X

PATS-X состоит из одного или нескольких небольших дронов-квадрокоптеров, размещенных на беспроводной зарядной станции в теплице. Эти дроны остаются без дела до тех пор, пока система PATS-C не обнаружит вредителя. Как только нежелательное насекомое замечено, PATS-C активирует дрон и направляет его к точному местоположению вредителя. Затем беспилотник стремительно движется к насекомому и использует свои пропеллеры для эффективного рассеивания угрозы, разрушая при этом вредителя. Выполнив свою миссию, дрон возвращается на зарядную площадку, готовый к выполнению следующего задания.

Текущая реализация и перспективы на будущее

Базовая версия PATS-C уже успешно внедрена примерно в 250 теплицах по всей Европе. Клиенты получают информацию о популяции насекомых на своих объектах в режиме реального времени с помощью интуитивно понятной приборной панели. Что касается системы PATS-X, то в настоящее время она проходит всесторонние испытания и, как ожидается, будет доступна клиентам к концу этого года.

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PATS-C | Automatisch Mottenplagen Monitoren (IPM)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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