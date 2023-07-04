Ночь без сна может улучшить настроение у людей с депрессией

Недостаток сна — широко признанное явление, которое влияет на общее самочувствие и когнитивные способности человека. Исследователи из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете в Филадельфии провели эксперимент, чтобы изучить сложную взаимосвязь между недостатком сна и настроением. Целью их исследования было понять, как одна ночь без сна влияет на активность мозга и эмоциональное состояние здоровых людей и тех, кто страдает от депрессии.

Фото: psychologies.ru

Картирование активности мозга

Исследовательская группа использовала функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для создания карт активности мозга во время эксперимента. Проанализировав полученные таким образом данные, ученые смогли сделать значимые выводы о влиянии недостатка сна на настроение и работу мозга.

Улучшение настроения после ночи лишения сна

Удивительно, но исследование показало, что одна ночь без сна действительно улучшала настроение некоторых здоровых людей и значительной части тех, кто испытывал симптомы депрессии. Более того, наблюдалось заметное улучшение связи между миндалиной и передней поясной корой, которая отвечает за эмоциональную регуляцию.

Разгадка тайны

Хотя причины улучшения настроения у некоторых участников остаются неясными, исследование однозначно выявило значительную корреляцию между миндалиной и передней поясной корой у тех людей, которые испытали положительный сдвиг в своем эмоциональном состоянии.

Роль миндалины

Миндалина является важнейшим компонентом, ответственным за обработку внешних и внутренних угрожающих или вызывающих страх стимулов. Она служит центральным центром реакции "бой или бегство", запускающей реакции на потенциально опасные ситуации.

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