Nature: Ученые нашли гормон, помогающий похудеть

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Сброс веса может оказаться сложной задачей для многих людей, а длительное похудение для некоторых непостижимо. Одной из причин такой борьбы является реакция организма, известная как адаптивный термогенез. По сути, когда мы потребляем меньше пищи, наш организм переходит в энергосберегающий режим, в котором энергия сохраняется. Однако недавнее исследование с участием мышей пролило свет на потенциальное решение проблемы, выявив гормональный сигнальный путь, который может помочь в управлении весом.

Фото: shaleny-ravlyk.com

Раскрытие гормон-сигнального пути

Исследователи, изучающие этот гормональный сигнальный путь, сосредоточились на факторе дифференциации роста 15 (GDF15). В ходе исследования было обнаружено, что GDF15 предотвращает снижение энергозатрат у мышей, когда они потребляют меньше калорий. Это приводило к ускорению метаболических процессов в мышцах, что способствовало снижению веса.

Разгадка сложности потери веса

Причина, по которой диеты дают успешные результаты для одних людей и оказываются неэффективными для других, остается загадкой для ученых. Множество факторов, включая индивидуальные особенности и выбор диеты, способствуют возникновению этого загадочного явления. Углубляясь в изучение сигнальных путей, таких как тот, который был выявлен в данном исследовании, ученые надеются разгадать некоторые из вопросов, связанных с потерей веса.

GDF15 естественным образом присутствует в организме, в основном в печени и почках, а его повышенное производство наблюдается во время беременности. В ходе дальнейших исследований будут изучены потенциальные побочные эффекты и преимущества соответствующих методов лечения, что прольет больше света на терапевтический потенциал GDF15.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как быстро похудеть (ПРОСТОЙ НАУЧНО ДОКАЗАННЫЙ СПОСОБ)