Исследователи из Северо-Западного университета в США обнаружили, что проживание вблизи зеленых зон может продлить жизнь человека на 2,5 года.
Как сообщается в журнале Science Advances, уже давно доказано, что парки и другие зеленые зоны в городах помогают смягчить воздействие климата, улучшают местное биоразнообразие и способствуют психологическому благополучию жителей близлежащих районов.
Исследования ясно показали, что такая окружающая среда способствует улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы и снижению уровня смертности. В своих последних работах ученые пошли еще дальше, установив, что близость к деревьям, кустарникам и цветам также способствует замедлению биологического старения.
Исследователи изучили метилирование ДНК 900 участников за длительный период с 1986 по 2006 год. За основу анализа были взяты образцы крови, которые дают представление о биологическом возрасте. Затем они сравнили собранные данные со спутниковыми снимками, чтобы определить, насколько близко к растительности жили участники исследования.
Полученные результаты, несомненно, свидетельствуют в пользу важности зеленых насаждений для здоровья. Участники, проживавшие в домах, окруженных 30% зеленых насаждений в радиусе пяти километров, показали биологический возраст на два с половиной года меньше по сравнению с теми, чья плотность зеленых насаждений поблизости не превышала 20%. Еще более значительная разница наблюдалась по сравнению с теми, кто вообще не имел поблизости значительных зеленых насаждений.
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