NASA планирует добывать ресурсы на Луне в ближайшие 9 лет

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

NASA приступило к реализации амбициозной миссии по началу добычи ценных ресурсов на Луне. Первоначально специалисты космического агентства намерены добывать кислород и воду с поверхности Луны, а в будущем планируется расширить добычу железа и редкоземельных элементов.

Фото: NASA/via Globallookpress.com

Как сообщает Reuters, пробная добыча лунного грунта должна состояться в 2032 году, и подготовка к ней уже началась. NASA поставило цель осуществить пилотируемый полет лунного экипажа в 2025 году, что ознаменует историческое включение в команду женщины-астронавта.

Главная цель этой миссии — оценить ресурсный потенциал спутника, включая возможность использования солнечной энергии, воды и реголита. Точные оценки крайне важны, особенно для привлечения потенциальных инвестиций.

В конце июня НАСА отправит на Луну прототип буровой установки для добычи лунного грунта или реголита. Кроме того, планируется построить перерабатывающий завод к 2032 году. Частные космические компании имеют значительную возможность стать первыми клиентами, поскольку им необходимы лунные ресурсы, особенно для заправки ракет.

С НАСА сотрудничает Австралийское космическое агентство, которое отвечает за разработку полуавтономного лунохода, который должен собрать образцы реголита уже в 2026 году. Эти образцы будут очень важны для исследователей, поскольку они содержат кислород в виде оксидов, которые будут использоваться для производства кислорода на Луне с помощью доставленного туда оборудования.

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Технологии будущего: добыча полезных ископаемых на Луне и астероидах