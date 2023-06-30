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В Китае обнаружили огромную воронку с древним лесом внутри

1:13
Наука

Глубоко в сердце южного Китая опытный пилот, пролетая над волнистой местностью, заметил массивную воронку, расположенную среди густого леса. Стремясь раскрыть ее тайны, пилот незамедлительно сообщил координаты, что побудило местные власти направить группу для обследования местности. Они еще не знали, что эта воронка окажется захватывающим чудом природы — в ее недрах скрыт целый лес.

В Китае обнаружили огромную воронку с древним лесом внутри
Фото: cdn.mos.cms.futurecdn. net/rTTE4HqHKjtPGTuJSaKELT-970-80.jpg

Чудеса карстового региона Гуйчжоу

Эта необычная воронка расположена в регионе Гуйчжоу, известном своим карстовым рельефом. Хотя карстовые воронки в этом регионе встречаются довольно часто, эксперты были поражены, обнаружив в этой карстовой воронке обширную пещеру, погружающуюся на глубину более 400 метров и простирающуюся в ширину на 150 метров.

Зеленый оазис под поверхностью земли

В глубине этого природного чуда находится древний лес, где деревья возвышаются на величественную высоту 40 метров. Эти гиганты процветают в подземной тьме, создавая благоговейное зрелище, свидетелями которого посчастливилось стать немногим.

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Inside China's mysterious sinkhole – BBC REEL
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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