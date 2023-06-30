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Учёный рассказал, как правильно делать барбекю с научной точки зрения

Наука

Барбекю — дело серьезное, и когда заходит речь о мастерстве приготовления этого блюда, техасцы занимают лидирующие позиции. Джеремайя Гассенсмит настолько увлечен барбекю, что даже преподает его в классе для своих студентов-отличников.

Учёный рассказал, как правильно делать барбекю с научной точки зрения
Фото: https://waysi.ru/

Гассенсмит, доцент кафедры химии и биохимии Техасского университета в Далласе, изучил молекулярный уровень приготовления идеальной говяжьей грудинки. По его словам, понимание научных основ является ключом к достижению успеха в приготовлении барбекю.

Химия грудинки

Гассенсмит подчеркивает важность коллагена, структурного белка, содержащегося в мясе, для получения идеальной грудинки. Коллаген выглядит как три переплетенные нити, которые распутываются при плавлении во время приготовления. Эти распутанные нити связываются с водой, сохраняя мясо влажным в диапазоне температур от 160 до 180 °F (от 71 до 82 °C). Если температура слишком низкая, коллаген не распутается, что приведет к жесткому мясу. С другой стороны, при чрезмерном нагреве коллаген уплотняется, что приводит к сухости грудинки.

Искусство приготовления грудинки

Вопреки распространенному мнению, грудинка не требует отдыха после медленного приготовления. На этом этапе она не впитает в себя дополнительные соки. Вместо этого Гассенсмит предлагает завернуть грудинку в мясную бумагу и довести ее до готовности в духовке. Этот метод задерживает влагу, позволяя мясу достичь идеальной температуры около 200 °F (93 °C).

Как и в любом научном исследовании, достижение стабильных результатов может быть сложной задачей из-за различных переменных. Гассенсмит признает, что для создания идеальной грудинки требуется точная оркестровка многочисленных химических компонентов и таких факторов, как содержание жира в мясе. В результате получается сложный вкус, выходящий далеко за рамки простоты ингредиентов. Это целое искусство, в котором сочетаются наука и творчество.

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Барбекю. Готовим вкусно и правильно
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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