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Учёные обнаружили связь между лечением в период менопаузы и риском развития деменции

3:32
Наука

Недавнее масштабное исследование выявило потенциальную связь между использованием женщинами заместительной гормональной терапии (ЗГТ) для лечения климактерических симптомов и риском развития деменции. В исследовании, проведенном в Дании, изучалась связь между заместительной гормональной терапией и развитием деменции с учетом типа гормонального лечения, длительности применения и возраста испытуемых.

Учёные обнаружили связь между лечением в период менопаузы и риском развития деменции
Фото: pixabay.com

Облегчение симптомов менопаузы

Заместительная гормональная терапия направлена на облегчение распространенных симптомов менопаузы. Кроме того, она устраняет долгосрочные биологические изменения, возникающие из-за снижения уровня естественных гормонов, таких как эстроген и прогестерон, во время и после менопаузы. МГТ выпускается в различных формах, таких как таблетки, содержащие только эстроген, комбинация эстрогена и синтетического прогестерона (прогестагена), а также кожные пластыри, гели и кремы.

Методология исследования

Исследователи из Университетской больницы Копенгагена собрали данные из национальных реестров Дании, проанализировав 5 589 случаев деменции и 55 890 сопоставимых по возрасту контрольных групп без деменции в период с 2000 по 2018 год. Все участницы были в возрасте от 50 до 60 лет на начало исследования. В исследовании также учитывались такие факторы, как образование, доход и наличие других медицинских заболеваний, таких как высокое кровяное давление, диабет и заболевания щитовидной железы.

Основное внимание исследователи уделили комбинированному лечению эстрогеном и прогестагеном. Предыдущие исследования показали, что эстроген влияет на развитие и старение участков мозга, критически важных для когнитивных функций, особенно памяти, которые часто ассоциируются с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Однако влияние прогестагена на риск развития деменции оставалось неясным.

Результаты исследования

Исследование показало, что у женщин, использовавших эстроген-прогестагенную терапию, на 24% выше риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, по сравнению с теми, кто никогда не проходил ЗГТ. Этот риск увеличивался с продолжительностью использования ЗГТ, варьируясь от 21% в течение одного года или менее до 74% при использовании более 12 лет. Тип ЗГТ, непрерывный (ежедневный) или циклический (ежедневный прием эстроген-прогестагенных препаратов от 10 до 14 дней в месяц), не оказал существенного влияния на частоту развития деменции.

Ограничения исследования

Эксперты в медицинском сообществе посоветовали интерпретировать результаты с осторожностью. Некоторые отметили, что женщины, выбравшие ЗГТ, могли отличаться от тех, кто не принимал, по нескольким параметрам, что затрудняет определение того, был ли наблюдаемый риск деменции связан с использованием перорального синтетического ЗГТ или с другими факторами. Исследователи подчеркнули, что их исследование было обсервационным и не устанавливало причинно-следственной связи между ЗГТ и деменцией.

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Во сколько начинается менопауза, что делать женщине в менопаузу
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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