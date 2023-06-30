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Учёные обнаружили, что женщины занимаются охотой наравне с мужчинами

2:28
Наука

Традиционное представление о гендерных ролях в обществах охотников-собирателей развенчивается по мере появления новых доказательств, опровергающих давно укоренившееся мнение о том, что мужчины были главными охотниками, а женщины выполняли роль собирателей. Последние археологические находки, сделанные в древних местах по всему миру, убедительно свидетельствуют о том, что на протяжении бесчисленных тысячелетий женщины активно участвовали в рыбной ловле, охоте на крупную дичь и даже в военных действиях наряду со своими мужчинами. Эти роли сохраняются и по сей день, бросая вызов современным гендерным стереотипам.

Учёные обнаружили, что женщины занимаются охотой наравне с мужчинами
Фото: mavink. com/explore/Woman-Deer-Hunter

Раскрытие истины

Всесторонний анализ, проведенный Эбигейл Андерсон из Тихоокеанского университета Сиэтла, пролил свет на участие женщин в охоте в широком спектре кормовых обществ. В ходе исследования было рассмотрено 63 современных кормовых общества в Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, Азии и Океании за последние сто лет. Удивительно, но почти в 80 процентах этих обществ были обнаружены свидетельства женской охоты, зафиксированные в этнографических отчетах.

Во многих случаях в отчетах описывалось, что женщины занимались целенаправленным преследованием и охотой, а не просто убивали животных. Примечательно, что в обществах, где охота являлась основным источником пищи, женщины активно участвовали в охоте в 100 процентах случаев. Более того, вместо того, чтобы оставить обязанности по уходу за детьми, женщины-охотницы часто брали с собой в охотничьи экспедиции своих маленьких детей, включая младенцев. Вопреки распространенному мнению, исследования показали, что уход за детьми не страдает в результате женской охоты.

Уникальные охотничьи стратегии женщин

В отличие от своих коллег-мужчин, женщины-охотницы часто используют особые стратегии и инструменты для поимки и убийства добычи. Например, женщины племени агта на Филиппинах используют ножи, а не луки и стрелы, которые обычно предпочитают мужчины племени агта. Женщины часто формируют охотничьи команды и ведут свою деятельность днем, в то время как многие мужчины предпочитают одиночную охоту в ночное время.

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Женщины-охотники. Охотничьи приключения в Норвегии (Охотник и рыболов)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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