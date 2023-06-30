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Мания преследования может быть одним из признаков болезни Паркинсона

2:53
Наука

Мания преследования — жуткое ощущение чьей-то близости даже в одиночестве — может дать решающие подсказки для прогнозирования когнитивного снижения при болезни Паркинсона, согласно последним исследованиям. Эти галлюцинации, которые испытывает половина пациентов с болезнью Паркинсона, часто проявляются раньше, чем более узнаваемые симптомы, такие как дрожь. Понимание этого феномена может привести к раннему обнаружению и разработке индивидуальной терапии для лечения болезни и улучшения когнитивных функций.

Мания преследования может быть одним из признаков болезни Паркинсона
Фото: pixabay.com

Мания преследования и когнитивный спад

Чтобы изучить связь между галлюцинациями присутствия и когнитивным снижением у пациентов с болезнью Паркинсона, было проведено исследование с участием 75 пациентов в возрасте от 60 до 70 лет. В исследовании использовались нейропсихологические опросы для оценки когнитивных функций и электроэнцефалография (ЭЭГ) для измерения состояния покоя мозга. Пациентов также спрашивали об их опыте, связанном с галлюцинациями присутствия.

Результаты исследования оказались весьма примечательными. У пациентов, которые испытывали галлюцинации на ранних стадиях развития болезни Паркинсона, наблюдалось более быстрое снижение лобной исполнительной функции, которая управляет вниманием, решением проблем, эмоциональной регуляцией и контролем импульсов. Эта корреляция предполагает, что ранние галлюцинации следует воспринимать всерьез как потенциальный индикатор когнитивного снижения.

Фронтальная тета-колебательная активность

Помимо связи с когнитивным снижением, исследователи также выявили усиление осцилляторной активности лобных тета-частот (от 4 до 8 Гц) в мозге тех, кто испытывал галлюцинации в начале болезни Паркинсона. Этот маркер мозговой активности может послужить дополнительным диагностическим инструментом для специалистов здравоохранения, чтобы выявить людей, подверженных риску когнитивных нарушений.

Сообщать о галлюцинациях важно

Исследователи и врачи во главе с доктором Олафом Бланке из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (Федеральная политехническая школа Лозанны, или EPFL) подчеркивают важность того, чтобы пациенты делились с врачами своими впечатлениями о галлюцинациях. К сожалению, об этих галлюцинациях часто не сообщается, они игнорируются или ошибочно объясняются побочными эффектами лечения. Своевременное выявление таких ощущений может способствовать раннему лечению заболевания, что приведет к разработке персонализированной терапии для изменения течения болезни Паркинсона и улучшения когнитивных функций.

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Болезнь Паркинсона - причины, симптомы, лечение
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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