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Учёные объяснили опасность пассивного курения для детей

1:43
Наука

Пассивное курение уже давно признано значительной угрозой для здоровья как взрослых, так и детей. Недавнее исследование, проведенное специалистами Университета штата Пенсильвания, пролило свет на еще одно пагубное влияние табачного дыма на несовершеннолетних.

Учёные объяснили опасность пассивного курения для детей
Фото: Fotodom.ru

Повышенное содержание тяжелых металлов в слюне детей

По данным журнала Journal of Exposition Science & Environmental Epidemiology, в слюне детей из курящих семей обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов.

Этот результат является тревожным сигналом, поскольку эти вещества способны серьезно ухудшить самочувствие детей, особенно их нервную систему. Свинец и другие тяжелые металлы могут нарушить нормальные биологические процессы в развивающемся организме.

Методология исследования и выводы

Чтобы исследовать эти изменения, ученые провели опросы среди 1300 семей и провели анализ слюны 238 детей в возрасте до 7,5 лет.

Дети, подвергавшиеся воздействию табачного дыма в окружающей среде, демонстрировали более высокие уровни котинина и металлов по сравнению со своими сверстниками. Эти результаты совпадали даже в тех случаях, когда родители выбирали электронные сигареты.

Потенциал тестирования слюны

Эксперты считают, что анализ слюны может служить удобным и неинвазивным инструментом для изучения воздействия микроэлементов на человека не только в контексте пассивного курения, но и в различных других условиях, таких как природная среда, рабочие места и даже космос.

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Что не так с пассивным курением. Новые данные и исследования
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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