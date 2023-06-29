Пассивное курение уже давно признано значительной угрозой для здоровья как взрослых, так и детей. Недавнее исследование, проведенное специалистами Университета штата Пенсильвания, пролило свет на еще одно пагубное влияние табачного дыма на несовершеннолетних.
По данным журнала Journal of Exposition Science & Environmental Epidemiology, в слюне детей из курящих семей обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов.
Этот результат является тревожным сигналом, поскольку эти вещества способны серьезно ухудшить самочувствие детей, особенно их нервную систему. Свинец и другие тяжелые металлы могут нарушить нормальные биологические процессы в развивающемся организме.
Чтобы исследовать эти изменения, ученые провели опросы среди 1300 семей и провели анализ слюны 238 детей в возрасте до 7,5 лет.
Дети, подвергавшиеся воздействию табачного дыма в окружающей среде, демонстрировали более высокие уровни котинина и металлов по сравнению со своими сверстниками. Эти результаты совпадали даже в тех случаях, когда родители выбирали электронные сигареты.
Эксперты считают, что анализ слюны может служить удобным и неинвазивным инструментом для изучения воздействия микроэлементов на человека не только в контексте пассивного курения, но и в различных других условиях, таких как природная среда, рабочие места и даже космос.
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