Исследователи выяснили, что шоколад помогает справиться с джетлагом

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Смена часовых поясов может стать тяжелым испытанием для путешественников, особенно во время дальних перелетов. Однако недавнее исследование, проведенное австралийской авиакомпанией Qantas в сотрудничестве с Центром Чарльза Перкинса при Сиднейском университете, выявило несколько перспективных решений для смягчения последствий джетлага. Среди результатов исследования было обнаружено, что некоторые продукты, такие как шоколад, чили и вода, могут помочь облегчить дискомфорт, связанный со сменой часовых поясов.

Фото: pixabay.com

Сила шоколада

Одним из наиболее эффективных средств для борьбы с неприятными симптомами смены часовых поясов является шоколад. Это не только лакомство, но и одно из лучших натуральных решений для преодоления трудностей, связанных с адаптацией к новым часовым поясам. Богатый состав шоколада содержит соединения, которые помогают регулировать внутренние часы организма, способствуя более плавному переходу во время дальних путешествий.

Роль Qantas в минимизации джет-лага

Qantas, известная своей заботой о комфорте и благополучии пассажиров, активно изучает различные стратегии по улучшению условий для путешествующих на дальние расстояния. Авиакомпания проводит эксперименты с освещением, расписанием сна и временем приема пищи на добровольцах, чтобы определить, как можно оптимизировать эти факторы для улучшения качества международных перелетов. Алан Джойс, генеральный директор Qantas Group, выражает надежду, что эти инициативы позволят минимизировать дискомфорт, связанный с джетлагом, и обеспечить более приятные впечатления от путешествия для всех пассажиров.

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