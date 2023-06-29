Front Behav Neurosci: бодрость после употребления кофе отчасти связана с эффектом плацебо

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие люди становятся бодрее после употребления кофе, однако это отчасти связано с эффектом плацебо, сказано в исследовании учёных из Университета Хайме I, опубликованном в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Научные сотрудники провели эксперимент, к которому привлекли участников, привыкших выпивать минимум одну чашку кофе ежедневно. Они попросили этих людей не употреблять кофеин за три часа до МРТ. Через 30 минут после исследования участники выпили стандартную чашку кофе и снова прошли процедуру магнитно-резонансной томографии.

Как выяснилось, кофеин не в силах менять связи в высшей зрительной сети и сети исполнительного контроля. Эти части мозга отвечают за когнитивные процессы и осознанное поведение, уточняется в публикации.

Вместе с этим учёные подчеркнули: кофе снижает функциональность связей между моторными сетями и префронтальной корой, что всё-таки указывает на появление бодрости.

Согласно результатам исследования, кофеин оптимизирует работу далеко не всех участков головного мозга.