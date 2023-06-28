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Частный космический корабль SpaceX потерялся во второй раз

Наука

Компания SpaceX, известная своими новаторскими миссиями, столкнулась с очередной неудачей 12 июня, когда ее орбитальный буксир столкнулся с неожиданной проблемой. После запуска космический аппарат начал неконтролируемо вращаться, в результате чего компания Launcher, которой принадлежал спутник, потеряла еще один ценный актив.

Частный космический корабль SpaceX потерялся во второй раз
Фото: flickr. com

Проблемный орбитальный аппарат SN3

Спутник, с которым произошла эта неприятность, назывался Orbiter SN3. Предназначенный в первую очередь для доставки небольших спутников на заданные орбиты, он не смог зарядиться с помощью солнечных батарей из-за быстрого вращения. Этот печальный случай напоминает инцидент, произошедший ранее в этом году с предшественником, известным как SN1, у которого также возникли проблемы с ориентацией вскоре после запуска.

Последствия

Несмотря на неудачу, компания Launcher выявила проблему с SN3 и готова внести необходимые изменения, прежде чем попытаться осуществить еще один запуск SN5, запланированный на февраль следующего года. Эксперты предполагают, что аномалия может быть связана с осложнениями программного обеспечения, которые будут устранены в ходе предстоящих корректировок.

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Orbiter SN3 - Road to Orbit
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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