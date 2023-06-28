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Учёные обнаружили способность снежных комаров переносить морозы

1:13
Наука

Снежные комары, нелетающий вид, привлекли внимание ученых из Университета Вашингтона (США). Эти живучие существа остаются активными в течение всей зимы в холодных регионах северного полушария, таких как бореальные леса и высокогорные районы. Исследователи пролили свет на удивительные механизмы, используемые снежными комарами для выживания при низких температурах, предоставив ценные сведения об их адаптации к экстремальным холодным условиям.

Учёные обнаружили способность снежных комаров переносить морозы
Фото: pixabay.com

Устойчивость снежных комаров

Благодаря использованию технологии тепловидения ученые обнаружили, что взрослые снежные комары могут передвигаться при средней температуре тела -7 °C. При воздействии еще более низких температур эти живучие насекомые подвергаются риску замерзания и образования льда внутри тела, что приводит к их гибели. Однако было замечено, что многим снежным комарам удается пережить замораживание до того, как лед достигнет их жизненно важных органов. Это можно объяснить уникальным поведением снежных комаров — они быстро ампутируют обмороженные конечности, прежде чем лед достигнет критических частей их тела.

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Галилео. Комары
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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