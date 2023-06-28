В недавнем докладе Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) исследователи призывают к осторожности при редактировании генов ранних человеческих эмбрионов, поскольку выяснилось, что эта практика может иметь неожиданные и опасные последствия.
Представляя свое исследование на 39-й ежегодной встрече Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), доктор Нада Кубикова из Оксфордского университета (Великобритания) подчеркнула потенциальную опасность редактирования генов. Она заявила:
"Редактирование генов может исправить дефектные гены — процесс, который обычно включает в себя разрыв и последующее восстановление цепи ДНК".
Доктор Кубикова описала свою оценку инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9, который используется для удаления и замены участков ДНК в клетках ранних эмбрионов.
Из-за потенциальной возможности создания наследуемых изменений в геноме человека и опасений по поводу его безопасности, использование CRISPR-Cas9 на эмбрионах в настоящее время запрещено в большинстве стран мира. Это ограничение создает проблему для попыток использования CRISPR-Cas9 для исправления наследственных заболеваний у человеческих эмбрионов, поскольку предполагается, что в большинстве случаев эти попытки будут безуспешными.
В настоящее время исследователи изучают альтернативные методы защиты ранних эмбрионов от повреждения ДНК, что потенциально может привести к улучшению лечения бесплодия. Обеспечивая целостность генетического материала эмбриона, ученые стремятся более эффективно бороться с генетическими нарушениями и одновременно минимизировать риски, связанные с редактированием генов.
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