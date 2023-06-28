Учёные обнаружили новый способ обнаружения колоректального рака

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Колоректальный рак (КРР) — одно из самых распространенных и опасных заболеваний во всем мире. Большинство смертей, связанных с КРР, происходит из-за распространения опухолей по организму даже после лечения. Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Отаго в Новой Зеландии, как сообщается в журнале iScience, показало, что метастатический КРР связан с изменениями в генетической информации, такими как метилирование ДНК, которые ассоциируются с более низкой выживаемостью пациентов.

Фото: Fotodom. ru

Понимание метастазирования КРР

Раннее выявление и лучшее понимание молекулярных факторов, способствующих метастазированию КРР, имеют решающее значение в клинической практике. В своем исследовании ученые выявили отличительные характеристики метастазирования КРР, проанализировав изменения метилирования ДНК и экспрессии генов в первичных опухолях и метастазах печени пациентов с КРР. Значительные различия в метилировании ДНК наблюдались между первичными опухолями и метастатическими участками. Определенные геномные регионы демонстрировали последовательные изменения как в метилировании, так и в экспрессии генов, что позволяет предположить, что эти изменения могут служить ключевыми факторами в процессе метастазирования рака.

Роль эпигенетических маркеров

Выявление эпигенетических маркеров, связанных с метастазированием КРР, может значительно улучшить прогноз исхода лечения и помочь в открытии новых мишеней для терапевтического вмешательства. Понимая молекулярные механизмы, лежащие в основе распространения КРР, медики смогут разработать более эффективные стратегии лечения и повысить выживаемость пациентов.

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Колоректальный рак: симптомы, диагностика и лечение.