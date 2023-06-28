Колоректальный рак (КРР) — одно из самых распространенных и опасных заболеваний во всем мире. Большинство смертей, связанных с КРР, происходит из-за распространения опухолей по организму даже после лечения. Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Отаго в Новой Зеландии, как сообщается в журнале iScience, показало, что метастатический КРР связан с изменениями в генетической информации, такими как метилирование ДНК, которые ассоциируются с более низкой выживаемостью пациентов.
Раннее выявление и лучшее понимание молекулярных факторов, способствующих метастазированию КРР, имеют решающее значение в клинической практике. В своем исследовании ученые выявили отличительные характеристики метастазирования КРР, проанализировав изменения метилирования ДНК и экспрессии генов в первичных опухолях и метастазах печени пациентов с КРР. Значительные различия в метилировании ДНК наблюдались между первичными опухолями и метастатическими участками. Определенные геномные регионы демонстрировали последовательные изменения как в метилировании, так и в экспрессии генов, что позволяет предположить, что эти изменения могут служить ключевыми факторами в процессе метастазирования рака.
Выявление эпигенетических маркеров, связанных с метастазированием КРР, может значительно улучшить прогноз исхода лечения и помочь в открытии новых мишеней для терапевтического вмешательства. Понимая молекулярные механизмы, лежащие в основе распространения КРР, медики смогут разработать более эффективные стратегии лечения и повысить выживаемость пациентов.
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