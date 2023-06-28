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Учёные обнаружили новый подтип депрессии

1:49
Наука

Депрессивные расстройства затрагивают миллионы людей во всем мире и имеют как сходства, так и различия. Недавно американские ученые сделали революционное открытие в области депрессии, выявив тяжелый и трудно поддающийся лечению подтип.

Учёные обнаружили новый подтип депрессии
Фото: https://bebac.com/

Стэнфордское исследование

Как сообщает New Atlas, исследователи из Стэнфордского университета выявили этот новый подтип. Он характеризуется глубокими когнитивными нарушениями, проявляющимися в поведенческих отклонениях, трудностях планирования и самоконтроля, плохой концентрации внимания и ряде других серьезных проблем.

Проблемы и последствия

Стандартные методы лечения оказываются неэффективными в случаях с выраженной когнитивной дисрегуляцией. Однако это недавнее открытие дает медикам бесценные знания для разработки новых методов диагностики и стратегий лечения.

Распространенность и результаты исследований

Еще больше осложняет ситуацию широкая распространенность данного подтипа, которым страдают около 27% пациентов с депрессией. Долгосрочные наблюдения, а также комплексные обследования, включающие МРТ и тесты на функциональность мозга, позволили установить такую распространенность.

Поиск эффективного лечения

В настоящее время существует нехватка лекарственных препаратов, оказывающих терапевтическое воздействие на этот тип депрессии. Поэтому ученые намерены продолжать исследования, углубляясь в суть заболевания и разрабатывая комплексную и эффективную схему лечения. Эта работа включает в себя не только разработку новых фармацевтических препаратов, но и исследование передовых методов терапии с помощью медицинских устройств.

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Истинные симптомы депрессии и действенные пути лечения. Депрессия симптомы и лечение. 12+
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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