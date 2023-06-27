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Учёные обнаружили, что штрих-код ДНК может указать рацион питания и доход человека

Наука

Последние достижения в технологии штрих-кодов ДНК произвели революцию в области исследований питания и клинических испытаний, проливая свет на несоответствие между тем, что люди утверждают, что едят, и тем, что они на самом деле потребляют. Используя анализ штрих-кодов ДНК для выявления растительных веществ в образцах человеческого кала, исследователи разработали революционный метод, который может улучшить клинические испытания, исследования в области питания и многое другое.

Учёные обнаружили, что штрих-код ДНК может указать рацион питания и доход человека
Фото: subsites.wur. nl/nl/show-20/wur-vergibt-kostenlos-geistiges-eigentumsrecht-an-crispr-im-kampf-gegen-hunger.htm

Раскрытие истины: анализ ДНК в образцах фекалий

Основываясь на результатах предыдущих исследований, целью которых было сравнить ДНК, обнаруженную в фекалиях, с известными схемами питания, группа исследователей под руководством доктора Брианны Петроне, студентки факультета молекулярной генетики и микробиологии лаборатории Лоуренса Дэвида в Школе медицины Университета Дьюка, разработала генетический маркер для продуктов растительного происхождения, который можно извлечь из образцов фекалий.

Данный маркер представляет собой специфический участок ДНК, который используется растениями для питания хлоропластов — органелл, ответственных за преобразование солнечного света в сахара. Известный как trnL-P6, этот геномный регион существует у всех растений, но имеет небольшие различия между разными видами. В ходе серии экспериментов исследователи проверили этот маркер на более чем 1000 образцах фекалий, полученных от 324 участников пяти отдельных исследований, причем примерно у двадцати человек имелись высококачественные записи об их питании.

Откровенные выводы

В своих выводах, опубликованных в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи продемонстрировали, что эти ДНК-маркеры не только указывают на наличие потребляемой пищи, но и дают представление об относительных количествах конкретных видов пищи. Более того, они обнаружили, что разнообразие растительной ДНК, обнаруженной в образцах фекалий, зависит от рациона питания, возраста и дохода семьи.

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Строение ДНК, что такое штрих концы | биология
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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