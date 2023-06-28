Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новейшие российские системы РЭБ изменяют ситуацию в спецоперации
"Ридус": употребление авокадо, рыбы и винограда способствует улучшению памяти
ВСУ готовятся бросить большие силы в новую волну контрнаступления к саммиту НАТО
TNI: техника США оказалась чересчур дорогой и неудобной для боевиков ВСУ
Discreed: США могут дать Киеву ядерное оружие или приказать Польше атаковать
Зачем в машине всегда будут нужны жвачка и карандаш
Боевик ВСУ рассказал, как "Отважные" уничтожают их в лесах у Кременной: "Из 12 вышли 3!"
Кардиолог Беленков рассказал, как генетика влияет на состояние сердца и сосудов
Strategic Culture: сигнал от Путина заставил Вашингтон испытать "кошмар переговорщика"

Учёные доказали, что предки людей существовали в одно время с динозаврами

2:19
Наука

В своем новаторском исследовании палеобиологи из Бристольского и Фрайбургского университетов представили убедительные доказательства того, что плацентарные млекопитающие, включая людей, собак и летучих мышей, сосуществовали с динозаврами в течение короткого периода времени до катастрофического удара астероида, который привел к массовому вымиранию неазиатских динозавров. Это исследование ставит под сомнение давние споры среди исследователей относительно времени эволюции плацентарных млекопитающих. Проведя обширный анализ окаменелостей, исследователи пролили свет на возникновение и диверсификацию плацентарных млекопитающих в поворотный момент истории Земли.

Доисторическая эпоха

Катастрофические разрушения, вызванные ударом астероида о Землю, привели к гибели всех неазиатских динозавров, и это событие известно как массовое вымирание мелового-палеогенового периода (K-Pg). Ученые долгое время спорили о том, существовали ли плацентарные млекопитающие вместе с динозаврами до этого массового вымирания или же они появились только после него.

Новые результаты и методология исследования

В недавней публикации в журнале Current Biology команда палеобиологов, используя статистический анализ окаменелостей, установила, что плацентарные млекопитающие действительно существовали до массового вымирания, сосуществуя с динозаврами в течение относительно короткого периода. Однако только после столкновения с астероидом начали развиваться современные линии плацентарных млекопитающих, что указывает на то, что на их диверсификацию могло повлиять отсутствие конкуренции со стороны динозавров.

Эволюционная динамика

Исследование показало, что приматы — группа, включающая человеческую линию, а также Lagomorpha (кролики и зайцы) и Carnivora (собаки и кошки) — эволюционировали незадолго до массового вымирания K-Pg. Это указывает на то, что их предки сосуществовали с динозаврами и, возможно, смешивались с ними. После падения астероида плацентарные млекопитающие подверглись быстрой диверсификации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему вымерли динозавры? — Научпок
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Ухмыльнулся, увидев труп": на жителей Москвы и Петербурга начали охоту страшные животные

В Москве и Санкт-Петербурге замечены опасные животные.

РИА Новости: охоту на жителей Москвы и Петербурга начали опасные животные
Марочко сообщил об использовании ВСУ химических боеприпасов при атаке ВС РФ под Соледаром
Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
Обращение Путина к народу 26 июня подводит к мысли о необходимости кадровых перестановок
В США рассказали, как Россия может лишить Запад триллионов долларов
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
В Краматорске накрыта большая группа офицеров ВСУ и наёмников
Русские виноваты: в Польше обвинили Россию в разгоне инфляции
Жители Свердловской области начали получать повестки из военкоматов
Жители Свердловской области начали получать повестки из военкоматов
Последние материалы
США срочно эвакуируют наёмников: началась вторая серия ударов по бункерам на Украине
Чем очень опасны для машины популярные присадки в масло и топливо
Учёные обнаружили способность орангутангов "битбоксить"
Экс-советник Кучмы Соскин: украинцев похищают с улиц и отправляют на службу в ВСУ
BM: ВС РФ необычным образом ликвидировали "символ силы" Франции на Украине
Таролог Саона объяснила суть тайного послания Гайдая в фильме про Шурика
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что армия Украины находится на грани развала
Российские ракеты на Кубе становятся близкой реальностью
Новейший тяжёлый ударный дрон "Охотник" успешно прошёл боевое крещение в зоне СВО
NetEase: Путин наносит исторический контрудар по Японии за попытку наказать Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников