Учёные доказали, что предки людей существовали в одно время с динозаврами

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

В своем новаторском исследовании палеобиологи из Бристольского и Фрайбургского университетов представили убедительные доказательства того, что плацентарные млекопитающие, включая людей, собак и летучих мышей, сосуществовали с динозаврами в течение короткого периода времени до катастрофического удара астероида, который привел к массовому вымиранию неазиатских динозавров. Это исследование ставит под сомнение давние споры среди исследователей относительно времени эволюции плацентарных млекопитающих. Проведя обширный анализ окаменелостей, исследователи пролили свет на возникновение и диверсификацию плацентарных млекопитающих в поворотный момент истории Земли.

Доисторическая эпоха

Катастрофические разрушения, вызванные ударом астероида о Землю, привели к гибели всех неазиатских динозавров, и это событие известно как массовое вымирание мелового-палеогенового периода (K-Pg). Ученые долгое время спорили о том, существовали ли плацентарные млекопитающие вместе с динозаврами до этого массового вымирания или же они появились только после него.

Новые результаты и методология исследования

В недавней публикации в журнале Current Biology команда палеобиологов, используя статистический анализ окаменелостей, установила, что плацентарные млекопитающие действительно существовали до массового вымирания, сосуществуя с динозаврами в течение относительно короткого периода. Однако только после столкновения с астероидом начали развиваться современные линии плацентарных млекопитающих, что указывает на то, что на их диверсификацию могло повлиять отсутствие конкуренции со стороны динозавров.

Эволюционная динамика

Исследование показало, что приматы — группа, включающая человеческую линию, а также Lagomorpha (кролики и зайцы) и Carnivora (собаки и кошки) — эволюционировали незадолго до массового вымирания K-Pg. Это указывает на то, что их предки сосуществовали с динозаврами и, возможно, смешивались с ними. После падения астероида плацентарные млекопитающие подверглись быстрой диверсификации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему вымерли динозавры? — Научпок