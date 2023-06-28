Учёные обнаружили способность орангутангов "битбоксить"

В густых джунглях Юго-Восточной Азии можно услышать далекий зов, напоминающий человеческий битбокс, но исходящий не от человека, а от орангутанга. Было замечено, что эти человекоподобные приматы одновременно издают гласные и согласные звуки, проливая свет на эволюцию человеческой речи.

Исследование

Ламейра и его команда провели около 3 800 часов, наблюдая за двумя группами орангутангов в разных местах Индонезии. Их результаты показали интригующее вокальное поведение самок орангутанов на Суматре и самцов орангутанов на Борнео.

Вокализации самок и самцов орангутанов

Исследователи обнаружили, что самки орангутанов на Суматре одновременно издают сочетание согласных звуков, похожих на поцелуй, и вокализацию "ху-ху". Эта уникальная вокализация служит предупреждением для их группы, оповещая их о приближающихся хищниках. Сложность этих вокализаций сравнима с искусством битбоксинга, как отмечает Ламейра.

Самцы орангутанов на Борнео также обладают отчетливой вокализацией, которая включает в себя как звуки, издаваемые губами, так и гортанное рычание. Эти звуки также издаются одновременно и служат различным целям коммуникации в группе.

Последствия и выводы

Замечательные и сложные вокализации, демонстрируемые орангутанами, завораживают исследователей, вызывая вопросы о распространенности и врожденной природе этих вокальных паттернов среди всех популяций орангутанов. Марко Гамба из Туринского университета в Италии считает, что подобные исследования открывают нам глаза на разнообразие речевых моделей и способностей, встречающихся у других видов.

Чтобы глубже понять, как люди развили свои сложные речевые способности, исследователи часто обращаются к певчим птицам, которые также используют подобные бифонические техники в своей сложной коммуникации. Однако Ламейра подчеркивает значительные анатомические и голосовые различия между птицами и людьми, что затрудняет проведение прямых параллелей. Именно здесь человекоподобные приматы, орангутаны, могут стать недостающим звеном.

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