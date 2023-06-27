Учёные обнаружили сходство дельфинов и людей в общении со своими детьми

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Дельфины известны своими замечательными коммуникативными навыками, но недавние исследования пролили свет на интересный аспект их общения, который имеет поразительное сходство с человеческим поведением. Так же как люди изменяют свою речь при общении с маленькими детьми, было обнаружено, что матери бутылконосых дельфинов используют аналогичную практику.

Специализированная форма общения, научно известная как "коммуникация, направленная на ребенка" (CDC), подразумевает, что матери-дельфины изменяют свои вокализации на более высокий тон и более широкий диапазон тональности. Считается, что эта уникальная адаптация укрепляет связь между матерью и детенышем, одновременно способствуя изучению языка молодыми дельфинами.

Исследование

Группа исследователей провела работу в заливе Сарасота, штат Флорида, где обитают дикие бутылконосые дельфины (Tursiops truncatus). Проанализировав записи 19 взрослых самок дельфинов из долгосрочного исследовательского проекта, ученые заметили удивительную закономерность. В присутствии своих детенышей дельфины-матери перестраивали свои фирменные свисты — по сути, свои индивидуальные "голоса" — на более высокую частоту с более широким диапазоном, эффективно демонстрируя феномен CDC.

Перспективы

Обнаружение CDC у дельфинов открывает новые пути для исследований в области коммуникации животных. Хотя CDC наблюдался у некоторых видов, например, у взрослых самцов зебровых вьюрков и приматов, таких как беличьи обезьяны и макаки-резусы, степень и тонкость этих адаптаций значительно отличаются от более широкого спектра вокальных модификаций, используемых людьми при общении с детьми.

Франц Хавманд Йенсен, старший научный сотрудник кафедры экологических наук Орхусского университета (Дания) и приглашенный исследователь WHOI, высоко оценил исследование за его понимание конвергентной эволюции:

"Наши результаты также могут помочь в усилиях по мониторингу популяций. Мы разрабатываем инструменты для прослушивания уникальных свистов отдельных животных. Если бы мы могли надежно обнаружить тонкие изменения в свисте при появлении детенышей, то мы могли бы использовать это для понимания репродуктивного успеха и общего здоровья популяции диких дельфинов".

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Dolphin baby talk