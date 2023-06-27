Учёные раскрыли истинную причину кровавых водопадов в Антарктиде

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Антарктида с ее ледяным рельефом редко преподносит такие яркие и необычные сюрпризы, как ярко-красный водопад. После многих лет спекуляций и удивлений группа ученых утверждает, что наконец-то раскрыла секрет этого багрового зрелища, проливая свет на тайны, скрытые в замерзшем ландшафте Антарктиды.

Наносферы и их богатый железом состав

Недавнее исследование позволило провести углубленное изучение образцов воды и обнаружить неожиданное откровение относительно природы железа, присутствующего в Кровавом водопаде. Вопреки ожиданиям, железо не проявляется в виде минералов, а вместо этого принимает форму наносфер, которые в сто раз меньше человеческих эритроцитов.

Становится очевидным, что предыдущие методы исследования не смогли обнаружить эти наносферы из-за их некристаллической природы, что делает их неразличимыми с помощью обычных средств, используемых для исследования твердых тел.

Значение Антарктиды для исследования планет

Несколько лет назад ученые проследили происхождение воды в Кровавом водопаде до подледного озера, характеризующегося экстремальной соленостью, высоким давлением, отсутствием света и кислорода, а также уединенной микробной экосистемой, которая процветала в изоляции в течение миллионов лет. Это открытие открывает интригующие возможности для существования жизни в таких же негостеприимных условиях на других небесных телах. Однако наши нынешние методы и оборудование могут оказаться недостаточными для обнаружения таких форм жизни.

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Кровавый водопад в Антарктиде