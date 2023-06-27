РИА Новости: с космодрома Восточный успешно взлетела ракета "Союз-2.1б" со спутником

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Россия успешно запустила с космодрома Восточный ракету "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3 и 42 малыми космическими аппаратами, включая три иностранных.

Запуск ракеты "Союз-2.1б"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 14:34 по московскому времени. Во время старта был выключен двигатель третьей ступени и отделен обтекатель полезной нагрузки. В обтекателе полезной нагрузки находились разгонный блок "Фрегат", космический аппарат "Метеор-М" № 2-3 и сопутствующая полезная нагрузка, которые были успешно выведены на заданную орбиту.

Спутник "Метеор-М" № 2-3

Спутник "Метеор-М" № 2-3 массой 3 250 килограммов должен выйти на целевую орбиту высотой 832 километра примерно через 50 минут после запуска. Спутник предназначен для мониторинга климатических и экологических условий, природных ресурсов и гелиогеофизических явлений в околоземном космическом пространстве. Кроме того, он будет принимать данные с автоматизированных измерительных платформ, собирать и передавать информацию с аварийных радиомаяков международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Среди малых спутников на борту находятся космические аппараты из Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратов и Малайзии.

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Трансляция запуска спутника «Метеор-М» №2-3 с космодрома Восточный