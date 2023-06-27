EST: учёные доказали, что газовые плиты могут вызывать рак

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Газовые плиты и духовые шкафы есть в каждом доме. Однако учёные доказали, что бытовая техника представляет опасность для здоровья человека. Дело в том, что в воздух выделяется значительное количество бензола из-за неполного сгорания природного газа. Этот эффект влияет на организм хуже, чем пассивное курение.

Научный журнал Environmental Science & Technology (EST) опубликовал исследование, в ходе которого учёные изучили наличие бензола в воздухе во время приготовления пищи. Ароматическое соединение раздражает кожу и слизистые оболочки. Кроме того, бензол способен накапливаться в организме и загрязнять окружающую среду. Также учёные доказали, что данный канцероген связан с различными злокачественными образованиями в крови и костном мозге.

Исследователи изучили 87 домов и установили, что газовая плита или духовой шкаф, нагретые примерно до 180 градусов, выделяют в воздух больше бензола, чем выкуренная сигарета.

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