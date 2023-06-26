Учёные обнаружили антисептик, способный замедлить эволюцию "супермикробов"

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследования биологи из Медицинского колледжа Бэйлора в США сделали открытие, касающееся широко распространенного антисептика — деквалиния (ДК). ДК не только обладает способностью эффективно уничтожать многочисленные опасные бактерии, но и способен существенно препятствовать эволюции "супермикробов". Удивительно, но бактерии не выработали устойчивости к этому антисептику, что делает его привлекательным вариантом для пациентов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Замедление эволюции супермикробов

Чжай Инь, член исследовательской группы, подчеркивает способность ДК замедлять эволюцию супербактерий, значительно продлевая срок действия существующих и будущих антибиотиков. Исследование показывает, что ДК эффективно подавляет функционирование микробных клеточных систем, ответственных за мутации ДНК, в стрессовых условиях, включая присутствие антибиотиков. Даже в минимальных концентрациях, примерно в 500-1000 раз меньших, чем максимальная рекомендуемая доза для человека, ДК эффективно воздействует на эти микробные системы. Когда ДК сочетался с антибиотиком, скорость накопления мутаций ДНК в микробах снижалась примерно в 6-7 раз по сравнению с обычным лечением антибиотиками.

Использование потенциала ДК

Чжай Инь и его коллеги считают, что уникальные свойства ДК могут быть использованы для замедления эволюции супербактерий и продления эффективности существующих и будущих антибиотиков. Это открытие открывает новые возможности в борьбе с устойчивостью к антибиотикам, которая становится все более серьезной проблемой в области медицины.

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Галилео. Антисептики